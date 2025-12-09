Кристина Агилера застряла в сломанном лифте на Эйфелевой башне

Певица Кристина Агилеры на шоу актрисы Дженнифер Хадсон рассказала, как застряла в сломанном лифте на Эйфелевой башне. Артистку цитирует People.

На башню Агилера поднялась для съемок своего фильма-концерта »Кристина Агилера: Рождество в Париже».

«Я ужасно боюсь высоты. Я даже не катаюсь на колесах обозрения, потому что очень боюсь высоты», — делится она.

По словам 44-летней певицы, она была в ужасе от высоты. Однако во время подъема неожиданно сломался лифт.

«Лифт внезапно остановился. Парень, который вез нас наверх, сказал: «Это ненормально». А я такая: «Что значит — это ненормально?!» — вспоминает она.

После возобновления движения Агилера все-таки поднялась на вершину башни и спела там. Также во время съемок в Париже певица дала закрытый концерт, на котором исполнила рождественскую классику и другие хиты всего для 250 человек на террасе зимнего сада над музеем на набережной Бранли.

