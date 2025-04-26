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Тильде Суинтон нашли замену в «Хрониках Нарнии»

Актриса Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
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Звезда сериала «Половое воспитание» и фильма «Барби» Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в фильме «Хроники Нарнии: Племянник чародея» режиссера Греты Гервиг. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В основу сценария фильма ляжет шестая книга из литературного цикла Клайва Льюиса о Нарнии.

«Племянник чародея» рассказывает историю Белой Колдуньи Джадис, погрузившей Нарнию в вечную зиму. В первой экранизации книги ее сыграла Тильда Суинтон.

Премьера новой картины запланирована на ноябрь 2026 года. После она выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Накануне сообщалось, что у фильма по игре Minecraft может появиться продолжение.

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