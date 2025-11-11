На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции воры похитили 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты»

В Швеции была похищена бронзовая скульптура шведского художника Карла Миллеса «Эмигранты», которая находилась у Дома эмигрантов в городе Вэкшё. Об этом сообщает газета Smålandsposten.

Исчезновение статуи обнаружил утром 11 ноября директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон. Он предположил, что похитители вряд ли будут продавать скульптуру целиком, а расплавят ее ради металла. Поскольку «Эмигранты» выполнены из бронзы, злоумышленники получат меньше, чем могли бы, если бы фигура была полностью из меди.

Скульптуру весом 125 кг создали в 1940 году. Она изображает семерых людей, сидящих на спине большой рыбы. Фигура символизирует масштабное переселение шведов в Америку с середины XIX века до начала 1920-х годов. По словам Юханссона, работы Миллеса нередко становятся объектами краж в Швеции. Так, в апреле прошлого года были похищены две одинаковые скульптуры «Блеск солнца» из больницы города Евле и бассейна в Треллеборге.

Незадолго до кражи «Эмигрантов» была найдена другая похищенная скульптура — голова писателя Вильхельма Муберга, которую украли в 1999 году с того же места. По мнению Юханссона, между этими случаями связи нет; более вероятно, что вдохновение для преступления могла дать недавняя кража королевских драгоценностей из Лувра.

Парк-музей «Миллесгорден», владеющий отливочной формой «Эмигрантов», планирует изготовить еще шесть оригиналов этого произведения.

Ранее была раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов.

