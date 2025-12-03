Мужчина украл средство от блох и проглотил яйцо Фаберже, посвященное Джеймсу Бонду

В Новой Зеландии задержали местного жители, который, предположительно, украл кулон Фаберже, посвященный картине «Осьминожка» и серии фильмов о шпионе Джеймсе Бонде. Об этом пишет The Guardian.

28 ноября полицию вызвали в ювелирный магазин в центре Окленда после того, как сотрудники сообщили, что посетитель взял кулон и проглотил его.

32-летнему мужчине предъявили обвинение в краже кулона Фаберже «007 Special Edition Octopussy Egg Surprise» стоимостью больше $19,2 тысяч. Сам предмет пока найти не могут — вероятно, он все еще находится внутри мужчины.

Кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота, украшен зеленой гильошированной эмалью и инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри яйца прячется золотой осьминог с черными глазами-бриллиантами.

Мужчине также было предъявлено обвинение в краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, а на следующий день — в краже наполнителя для кошачьих туалетов и средства от блох стоимостью $100 долларов с частного адреса. Он был заключен под стражу и вновь предстанет перед окружным судом 8 декабря.

Накануне в Польше злоумышленники похитили пряничного человечка и потребовали выкуп.

Ранее Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят.