Археологи нашли кубический череп возрастом 1400 лет: «Преднамеренная деформация»

В Мексике нашли 1400-летний череп кубической формы
Необычный человеческий череп кубической формы обнаружили на мезоамериканской стоянке в штате Тамаулипас (Мексика). Об этом сообщает Metro.

В районе стоянки между 650 годом до нашей эры и 1200 годом нашей эры проживали различные мезоамериканские этнические группы. 1400-летний мужской череп стал первым свидетельством того, что люди в этой местности практиковали достижение уникальной формы головы с помощью преднамеренной деформации.

Биолог-антрополог Хесус Эрнесто Веласко Гонсалес объяснил, что, хотя искусственно модифицированные черепа обнаруживали в этом районе и ранее, форма черепа этого человека уникальна — кость похожа на параллелепипед. Такого эффекта добивались с помощью специального угла сжатия головы в районе теменных костей.

Исследователи говорят, что необычная форма головы мужчины может иметь особое культурное значение, которое до сих пор неизвестно.

Накануне в Великобритании в графстве Суффолк обнаружили древнейшие в истории Европы следы костра, который был разведен 400 тыс. лет назад.

Ранее в Польше нашли древнейший в мире бумеранг.

