Алана Мамаева проиграла суд за элитное жилье

Хамовнический районный суд оставил неудовлетворенной апелляционную жалобу модели и телеведущей Аланы Мамаевой против бывшего мужа Павла и его матери. Это выяснила «Газета.Ru».

Мамаева судилась за долю в апартаментах площадью 127,42 квадратных метра и два парковочных места в элитном ЖК. Жилье принадлежало отцу футболиста. После его кончины оно перешло его жене и сыну Павлу. В своей жалобе модель требовала признать договор участия в долевом строительстве недействительным в части.

Сторона модели утверждала, что в период брака Павел Мамаев за счет денежных средств, полученных в браке, являвшихся общим имуществом супругов, приобрел объекты недвижимости, права на которые были оформлены им на своего отца. Мамаева потребовала свою долю.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа в том, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

Ранее суд отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн рублей.