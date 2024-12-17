Кристина Агилера раскрыла свои сексуальные предпочтения: «Секс — это весело»

Певица Кристина Агилера в деталях рассказала о своей интимной жизни и заявила о важности секс-игрушек. Ее слова передает The Sun.

Агилера призналась, что рано начала мастурбировать, но была «последним человеком, потерявшим девственность». По словам Агилеры, решающую роль в ее постижении своей сексуальности сыграл вибратор. Она вспомнила, что всегда носила в сумке карманную секс-игрушку.

«Секс — это весело. Но важно знать свое тело. Вы можете познать его только тогда, когда будете уделять себе внимание. Вы будете знать, что вам нравится и о чем просить партнера», — заявила артистка.

Также Кристина Агилера назвала себя гуру орального секса. Она раскрыла, что сама наслаждается, когда доставляет партнеру удовольствие. По словам Агилеры, ей нравится заниматься сексом в душе, самолетах и на студии звукозаписи.

«В этом нет ничего постыдного. Это здорово. Секс очень важен. <...> Не могу поверить, что нас ни разу не ловили», — поделилась певица.

Агилера подытожила, что есть еще много вещей, которые она не исследовала в сексе, но уже включила в свой «список дел».

С 2010 года Кристина Агилера состоит в отношениях с Мэттью Ратлером. Возлюбленный артистки сделал ей предложение еще 14 февраля 2014 года, но свадьбу они пока не сыграли. В том же году у пары родилась дочь Саммер Рэйн.

У Агилеры также есть сын Макс Лайрон от первого брака с Джорданом Брэтманом.

Ранее сообщалось, что девушка получила $10 тыс. за победу в конкурсе двойников Дрейка.