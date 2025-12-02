На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдова Паваротти о построенном вокруг статуи певца катке: «Память Лучано высмеяли»

Вдова Паваротти Мантовани раскритиковала построенный возле статуи певца каток
ilrestodelcarlino.it

Вдова итальянского тенора Лучано Паваротти Николетта Мантовани раскритиковала идею построить каток вокруг статуи певца. Об этом пишет Il Resto del Carlino.

Статуя, изображающая маэстро в концертном костюме с распростертыми объятиями, оказалась посреди будущего рождественского катка — сейчас она по колено утопает в деревянных конструкциях , установленном на центральной площади города.

«Я разочарована, зла и сожалею. Мне жаль, что городской совет допустил подобное, потому что это вредит имиджу Лучано не показывает уважения, которого он заслуживает», — говорит Мантовани.

Она также указала на то, что слишком близкое катание рядом со статуей может быть опаснео.

«Они могли бы перенести статую или поставить ее в другом месте. Именно эти компромиссы пути не работают, и они высмеивают память Лучано», — говорит она.

Мэр Пезаро Андреа Бьянкани сперва в соцсетях запустил хэштэг с призывом отбивать памятнику «пять» на катке, однако после критики пользователей принес извинения за ситуацию, объяснив конструкцию техническим просчетом.

В Пезаро у Паваротти была вилла с видом на море, ставшая местом его творческого уединения. Бронзовый памятник певцу власти города открыли в 2024 году.

