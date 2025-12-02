Вдова Паваротти о построенном вокруг статуи певца катке: «Память Лучано высмеяли»

Вдова итальянского тенора Лучано Паваротти Николетта Мантовани раскритиковала идею построить каток вокруг статуи певца. Об этом пишет Il Resto del Carlino.

Статуя, изображающая маэстро в концертном костюме с распростертыми объятиями, оказалась посреди будущего рождественского катка — сейчас она по колено утопает в деревянных конструкциях , установленном на центральной площади города.

«Я разочарована, зла и сожалею. Мне жаль, что городской совет допустил подобное, потому что это вредит имиджу Лучано не показывает уважения, которого он заслуживает», — говорит Мантовани.

Она также указала на то, что слишком близкое катание рядом со статуей может быть опаснео.

«Они могли бы перенести статую или поставить ее в другом месте. Именно эти компромиссы пути не работают, и они высмеивают память Лучано», — говорит она.

Мэр Пезаро Андреа Бьянкани сперва в соцсетях запустил хэштэг с призывом отбивать памятнику «пять» на катке, однако после критики пользователей принес извинения за ситуацию, объяснив конструкцию техническим просчетом.

В Пезаро у Паваротти была вилла с видом на море, ставшая местом его творческого уединения. Бронзовый памятник певцу власти города открыли в 2024 году.

Накануне Павел Деревянко прокомментировал историю с установкой и разрушением памятника в виде него в Таганроге.

Ранее три кота со щитом появились на набережной Великого Новгорода.