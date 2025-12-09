Вдова актера из «Реальных пацанов» рассказала о его последних днях жизни

Вдова актера Дмитрия Красильникова заявила, что он впал в кому у нее на руках

Вдова актера из сериала «Реальные пацаны», организатора стендап-концертов и ведущего интеллектуальных игр Дмитрия Красильникова в беседе с изданием 59.ru рассказала о его последних днях жизни.

По ее словам, артисту стало плохо утром 4 декабря.

«Вызвали скорую, он впал в кому у меня на руках. Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ», — сообщила женщина.

Она заявила, что надеялась на чудо, так муж смог пережить первые сутки после инсульта.

Также вдова Красильникова отметила, что супруг боролся за жизнь.

«Обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил», — добавила она.

Днем 6 декабря Красильников скончался на 46 году жизни после инсульта. Прощание с ним и поминки пройдут 9 декабря. Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят «максимально спокойной и простой церемонии».

Ранее актер из «Реальных пацанов» умер во время операции в Москве.