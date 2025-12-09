На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вупи Голдберг стала прабабушкой во второй раз

У 70-летней актрисы Вупи Голдберг родилась вторая правнучка
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская Вупи Голдберг стала прабабушкой во второй раз. 70-летняя актриса и ведущая рассказала об этом на ток-шоу «The View».

«Сегодня я начинаю с захватывающих новостей этих выходных. Мой внук и его девушка привели Лотус Дин в этот мир. Она весит 2 килограмма и 860 граммов», — рассказала о правнучке она.

По словам Голдберг, старшая правнучка называет ее просто «Вупи».

‌«Меня называют Вупи, потому что я не бабушка, а прабабушка. Так что просто Вупи. Но я никогда не думала, что у меня будет два правнука», — поделилась звезде.

Голдберг впервые стала прабабушкой в ​​2014 году, когда у ее старшей внучки Амары родилась дочь Чарли Роуз.

В 2024 году Вупи Голдберг в мемуарах «Остатки сладки. Мама, брат и я, Вупи» рассказала о беременности дочери-подростка.

По словам Голдберг, ее дочь Алекс забеременела в 15-летнем возрасте назло матери. Сама актриса родила единственную дочь в 18, однако не хотела, чтобы Алекс упускала возможности молодости.

Ранее бабушкой стала 41-летняя режиссер Валерия Гай Германика.

