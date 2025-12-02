Яйцо Фаберже из коллекции Николая II продали за $25 млн

«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции Николая II продали на аукционе за $25 млн

«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции императора Николая II ушло с молотка в Лондоне за 19,5 млн фунтов ($25,7 млн). Об этом пишет ТАСС.

Торги были проведены аукционным домом Christie's.

«Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч фунтов. Продано!», — сообщили в Christie's.

Торги начались со стоимости 17 млн фунтов ($22,4 млн).

Недавно сообщалось, что картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat во Франции, в Версале. Начальная цена торгов составляла €500 тыс., а оценочная стоимость картины — от €1 до €2 млн. Продали ее за €2,3 млн.

До этого золотые карманные часы, принадлежавшие магнату Исидору Штраусу — одному из пассажиров «Титаника», ушли с молотка за $2,3 млн. Это стало рекордом для памятных вещей, связанных с «Титаником».

Ранее стало известно, что на аукцион выставят документ об основании Apple.