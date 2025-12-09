Памела Андерсон захотела отказать от своей фамилии

Актриса Памела Андерсон призналась, что желает сменить фамилию на Хютияйнен. Ее слова передает Vogue Scandinavia.

«Иногда мне не хочется быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я хотела бы сменить фамилию, но мне не разрешают», — поделилась артистка.

Андерсон рассказала, что носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду. Она сменила ее на более североамериканскую.

Актриса объяснила, что сейчас хотела бы сохранить наследие своего дедушки Германа Хютиайнена, уроженца Финляндии. Она призналась, что родственник был самым близким человеком в ее жизни. Артистка также поделилась воспоминанием, как дедушка учил ее финскому языку. Родственника не стало, когда актрисе было 11 лет.

В 2025 году Андерсон впервые за долгое время вернулась в кино, чтобы сняться в фильме «Шоугерл». Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.

