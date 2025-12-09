На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Памела Андерсон захотела отказать от своей фамилии

Актриса Памела Андерсон призналась, что хочет сменить фамилию на Хюютияйнен
true
true
true
close
Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Памела Андерсон призналась, что желает сменить фамилию на Хютияйнен. Ее слова передает Vogue Scandinavia.

«Иногда мне не хочется быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я хотела бы сменить фамилию, но мне не разрешают», — поделилась артистка.

Андерсон рассказала, что носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду. Она сменила ее на более североамериканскую.

Актриса объяснила, что сейчас хотела бы сохранить наследие своего дедушки Германа Хютиайнена, уроженца Финляндии. Она призналась, что родственник был самым близким человеком в ее жизни. Артистка также поделилась воспоминанием, как дедушка учил ее финскому языку. Родственника не стало, когда актрисе было 11 лет.

В 2025 году Андерсон впервые за долгое время вернулась в кино, чтобы сняться в фильме «Шоугерл». Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.

Ранее Бузова назвала главную проблему молодых артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами