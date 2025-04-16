Фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон выйдет в сети

Фильм «Шоугерл» выйдет 17 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.

В главной роли Памела Андерсон, которая впервые за долгое время вернулась в кино ради этого проекта. До этого она снялась в картине «Плейбой под прикрытием» в 2018 году. Также в картине сыграли Бренда Сонг («Социальная сеть»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»).

«Шоугерл» получила специальный приз жюри на фестивале в Сан-Себастьяне, а Памела Андерсон была награждена премией «Золотая малина». Проект был дважды номинирован на «Золотой глобус» и вошел в шорт-листы премий «Гильдии актеров» и «Британской академии».

Ранее Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы.