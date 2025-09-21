Украинцы раскритиковали Лободу за использование мема из России

Певица Светлана Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Лобода сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

В комментариях под постом украинские пользователи раскритиковали артистку. Они обвинили ее в исполнении песни на русском языке и хайпе на больном ребенке. Как отмечает Shot, мальчик имеет особенности в развитии.

По данным издания, Лобода призналась, что не знала об особенностях мальчика и просто хотела его поддержать.

До начала специальной военной операции на Украине певица активно выступала в России, но весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию. Но при этом проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

Ранее суд отказал автору песни «К черту любовь» в запрете ее исполнять Лободе.