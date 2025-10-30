На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Галкин поддержал Лободу украинской песней в Дубае

Комик Максим Галкин спел со Светланой Лободой на украинском языке в Дубае
Телеведущий и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) принял участие в праздновании дня рождения украинской певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Алена, Блин».

В ходе торжества Галкин и Лобода совместно выступили перед гостями: они танцевали и исполняли композиции на украинском языке. В сети появились видеофрагменты с праздника, демонстрирующие совместное выступление артистов.

В 2022 году Лобода и Галкин выступили против спецоперации России на Украине. Артистка рассказывала, что продолжает общаться с мужем Пугачевой. Он также выражала уважение к его решению поддержать Украину.

В сентябре издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что Светлана Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России. Она сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

Ранее певец Шуфутинский вышел в свет с молодой супругой в кольцах Cartier.

