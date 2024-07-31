Хит Бузовой попал в мировой чарт: «Знай наших»

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в мировой чарт Billboard. Топ опубликован на официальном сайте чарта.

Трек Бузовой «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США. Чарт обновляется каждую неделю. Хит артистки 2021 года стал активно распространяться на платформе этим летом, как среди русскоязычной аудитории, так и среди иностранцев. Пользователи прозвали певицу «королевой TikTok».

Бузова прокомментировала свое попадание в мировой чарт в Telegram-канале.

«Спасибо огромное, это ваша любовь. Песня «Без дел» 2021 года. И вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет. Знай наших, знай русских!» — заявила телеведущая.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Бузова столкнулась с отсутствием еды в джунглях Колумбии.