Земфира может вернуться в Россию

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Земфира сохранила статус ИП
Михаил Фомичев/РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с изданием «Абзац», что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом), возможно, планирует вернуться в Россию.

Дзюник сделал такие выводы на основе того, что Земфира сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Продюсер также заявил, что артистка якобы не востребована за рубежом.

«Там она звезда для немногочисленной русской диаспоры, среди которой есть те, кто не слушает Земфиру. В лучшем случае можно собрать зрительный зал на 500 мест. Она же жить привыкла на широкую ногу. Почему бы не сохранить свое ИП? По всей видимости, у нее здесь есть бухгалтер. Он решает ее вопросы. Мало ли, на всякий случай, чтобы не рвать все окончательно», — заявил шоумен.

В октябре издание РИА Новости сообщило, что Земфира сохранила права более чем на 170 произведений в России. В портфолио артистки, отмечает РИА Новости, значатся 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.

Ранее Кустурица сообщил, что хочет снять фильм об СВО.

