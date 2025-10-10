На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Земфира владеет правами на более чем сотню своих песен в России, несмотря на статус иноагента

Эмигрировавшая из-за СВО певица Земфира сохранила права на свыше 170 песен в РФ
Евгений Фельдман/РИА Новости

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом), имеющая статус иноагента в России, сохранила права более чем на 170 произведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр правообладателей.

В портфолио артистки, отмечает агентство, значатся 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.

«Внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства. То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал», — объяснила РИА Новости юрист Ирина Остапчук.

По ее словам, согласно новому законодательству, Земфира сохраняет все авторские права на свои произведения, однако получение доходов от их использования осуществляется по особой процедуре: все роялти зачисляются на специальный рублевый счет, а доступ к средствам возможен только после снятия статуса иноагента.

6 октября СМИ раскрывали, что Земфира следит за статусом своего ИП в России. 2 сентября в налоговую инспекцию были поданы необходимые сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит административное дело против Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

