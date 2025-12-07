На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуф сравнил Долину с Круэллой

ТНТ

Рэпер Гуф (Алексей Долматов — настоящее имя) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутился хайпу вокруг скандала с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Гуф объяснил, что его раздражает постоянное упоминание Долиной в лентах его соцсетей. Он сравнил певицу с Круэллой из фильма «101 далматинец».

«Я даже понятие не имею, что у нее происходит, кого она кинула… Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит. Stop please (Остановитесь, пожалуйста — перевод с англ. «Газета.Ru»)», — заявил рэпер.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Долина ни разу за полтора года не извинилась перед Полиной Лурье из-за ситуации с квартирой и сделала это лишь в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

Ранее Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью.

