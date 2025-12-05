На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдова экс-солиста «На-На» раскрыла, почему именную звезду не заложили при жизни певца

Вдова певца Левкина заявила, что ему не заложили звезду раньше из-за скромности
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Маруся раскрыла в разговоре с mk.ru, что певцу не заложили именную звезду при жизни из-за его скромного характера.

В ноябре 2025 года на Троекуровском кладбище был установлен памятник Левкину, торжественное открытие которого состоялось 16 числа. По словам вдовы певца, идея установить там звезду принадлежит именно ей. Маруся отметила, что лучше всех знала, что любит ее супруг, а также что заставило бы его улыбнуться.

Левкина рассказала, что певец был скромным человеком. По ее словам, из-за этой черты характера артист отказался бы от звезды, если бы ему предложили заложить ее при жизни.

«Он бы сказал: «Что вы, что вы! Есть артисты круче меня», — и стопроцентно бы отказался. А сейчас, видите, ничего уже и сказать не сможет. И, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал средствами. Люди, которые дали деньги на памятник, сейчас приходят туда и понимают, что каждый камешек, каждая гранитная крошечка - тоже часть их вложений», — сказала Левкина.

Владимир Левкин с 2003 года боролся с раком лимфатической системы. 17 ноября 2024 года певца не стало.

В марте 2025-го Маруся Левкина заявила, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Однако она уточнила, что, несмотря на потерю, жизнь продолжается. Жена артиста призналась, что их брак был счастливым.

Ранее Сергею Бодрову-младшему открыли памятник в России.

