На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в домогательствах трое мужчин

Актер Спейси предстанет перед судом в октябре 2026 года по новым обвинениям
true
true
true
close
Alberto Pezzali/AP

Актер Кевин Спейси предстанет перед Высоким судом Лондона в октябре 2026 года в связи с новыми гражданскими исками о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Истцами выступили трое мужчин, которые обвинили звезду в домогательствах в период с 2000 по 2013 год. Судья назначил предварительную дату начала судебного разбирательства --12 октября 2026 года. Уточняется, что иски могут быть рассмотрены как в рамках одного процесса, так и в ходе трех отдельных разбирательств по каждому делу.

Один из истцов, обозначенный в судебных документах как LNP, заявил, что Спейси «совершил нападение» в его отношении около двенадцати раз в период с 2000-го по 2005-й. Другой истец под инициалами GHI «получил психическую травму и понес материальные потери» после нападения актера в 2008 году. Потенциальная жертва утверждает, что познакомился с артистом на семинаре в театре «Олд Вик».

Третий истец — актер Руари Кэннон. Он не стал скрывать свою личность. Мужчина утверждает, что Кевин Спейси приставал к нему на вечеринке, которая проходила в том же театре «Олд Вик» в 2013 году.

«Би-би-си» подчеркивает, что Спейси отрицает все обвинения. Он официально опроверг два иска, но еще не подал возражения по третьему. В 2023-м актер уже был оправдан по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях в ходе уголовного процесса.

Ранее стало известно, что пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами