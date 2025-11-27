Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в домогательствах трое мужчин

Актер Кевин Спейси предстанет перед Высоким судом Лондона в октябре 2026 года в связи с новыми гражданскими исками о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Истцами выступили трое мужчин, которые обвинили звезду в домогательствах в период с 2000 по 2013 год. Судья назначил предварительную дату начала судебного разбирательства --12 октября 2026 года. Уточняется, что иски могут быть рассмотрены как в рамках одного процесса, так и в ходе трех отдельных разбирательств по каждому делу.

Один из истцов, обозначенный в судебных документах как LNP, заявил, что Спейси «совершил нападение» в его отношении около двенадцати раз в период с 2000-го по 2005-й. Другой истец под инициалами GHI «получил психическую травму и понес материальные потери» после нападения актера в 2008 году. Потенциальная жертва утверждает, что познакомился с артистом на семинаре в театре «Олд Вик».

Третий истец — актер Руари Кэннон. Он не стал скрывать свою личность. Мужчина утверждает, что Кевин Спейси приставал к нему на вечеринке, которая проходила в том же театре «Олд Вик» в 2013 году.

«Би-би-си» подчеркивает, что Спейси отрицает все обвинения. Он официально опроверг два иска, но еще не подал возражения по третьему. В 2023-м актер уже был оправдан по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях в ходе уголовного процесса.

