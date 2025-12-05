Лариса Долина снялась в клипе на фоне скандала: «Я буду притворяться белой и пушистой»

Певица Клава Кока представила новую песню и клип «Сплетни. Шум. Лук». Видео опубликовано на онлайн-платформах.

Всего в съемках приняли участие более 60 звезд шоу-бизнеса, блогеров и инфлюенсеров, среди которых Полина Гагарина, Валерия, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Джиган, Ани Лорак, Баста, Ксения Собчак, «Artik & Asti», Нюша, Дима Масленников, Регина Тодоренко, Эльдар Джарахов, Tenderlybae, Бустер, Сатир, Мари Краймбрери, Олег Майями, JONY и многие другие.

«Сплетни. Шум. Лук» представляет собой аллегорию индустрии, где за светом софитов и идеальными улыбками скрываются настоящие эмоции. Но у Клавы все превращается в праздник: в гламурную и живую вечеринку, где каждый герой остается собой», — рассказывают в пресс-службе артистки.

На фоне скандала вокруг спорной квартиры появляется в клипе и певица Лариса Долина — на строчке «Я буду притворяться белой и пушистой». В комментариях некоторые рекомендуют вырезать звезду из клипа, другие отмечают, что она там на своем месте.

«Ее текст отлично подошел и смотрится довольно логично», — пишет один из пользователей YouTube.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

Ранее строчка из старой песни Долиной потрясла слушателей.