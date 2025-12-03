На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Изнасилуй меня»: строчка из старой песни Долиной потрясла слушателей

Блогерша Лилу Рами нашла в треке певицы Долиной призыв к изнасилованию
Виталий Арутюнов/РИА Новости

Блогерша и художница Лилу Рами в нашла одной из старых песен певицы Ларисы Долиной смутившую ее строчку с призывом к изнасилованию. Пост об артистке она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка опубликовала отрывок из клипа на песню 1996 года «Ревнуй», вошедшую в альбом «Прощай... Нет, до свидания». В клипе кроме Долиной сыграл актер Дмитрий Певцов.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — говорится в песне.

Лилу Рами добавила, что осуждает романтизацию сексуального и любого другого насилия.

«Я вроде в шоке, а вроде и неудивительно, учитывая, что она у нас теперь королева кринжа», — поделилась своей оценкой блогерша.

Открытие потрясло подписчиков, которые раньше не были слушателями Долиной — многие из них подумали, что песню написала нейросеть.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу за свои миллионы. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть средства в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке вторичного жилья.

