Дочь певицы Славы намекнула на участие в новом реалити

Дочь певицы Славы Морозова заявила, что ведет переговоры на участие в реалити

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с NEWS.ru, что ведет переговоры на участие в новом реалити-шоу.

Морозова не стала раскрывать подробности. Она понадеялась, что зрители увидят ее в новых проектах.

«Шоу «Выживалити» меня научило тому, что никогда нельзя сдаваться. Со всеми ребятами после проекта мы общаемся. Дружу с Эммой Турецкой, Васей Рыбиным, Гришей Валуевым, Рей, Сашей Филиным», — поделилась артистка.

В ноябре Александра Морозова согласилась сняться в бразильском сериале. Она сыграет находчивую ученую-океанолога Лизу. По словам девушки, она всегда мечтала попробовать себя в международном проекте.

Съемки начнутся в 2026 году на натуральных локациях в Бразилии и на островах Тихого океана. В рамках подготовки к роли Александра Морозова изучает португальский язык.

Внимание продюсеров привлекла победа Морозовой на шоу «Выживалити. Наследники» в Таиланде. По сюжету спасшиеся после крушения круизного лайнера герои оказываются на затерянном острове. Им нужно бороться за жизнь, раскрывать тайны прошлого и строить новое общество.

