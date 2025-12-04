На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь певицы Славы намекнула на участие в новом реалити

Дочь певицы Славы Морозова заявила, что ведет переговоры на участие в реалити
true
true
true
close
Пресс-служба

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с NEWS.ru, что ведет переговоры на участие в новом реалити-шоу.

Морозова не стала раскрывать подробности. Она понадеялась, что зрители увидят ее в новых проектах.

«Шоу «Выживалити» меня научило тому, что никогда нельзя сдаваться. Со всеми ребятами после проекта мы общаемся. Дружу с Эммой Турецкой, Васей Рыбиным, Гришей Валуевым, Рей, Сашей Филиным», — поделилась артистка.

В ноябре Александра Морозова согласилась сняться в бразильском сериале. Она сыграет находчивую ученую-океанолога Лизу. По словам девушки, она всегда мечтала попробовать себя в международном проекте.

Съемки начнутся в 2026 году на натуральных локациях в Бразилии и на островах Тихого океана. В рамках подготовки к роли Александра Морозова изучает португальский язык.

Внимание продюсеров привлекла победа Морозовой на шоу «Выживалити. Наследники» в Таиланде. По сюжету спасшиеся после крушения круизного лайнера герои оказываются на затерянном острове. Им нужно бороться за жизнь, раскрывать тайны прошлого и строить новое общество.

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами