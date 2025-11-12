Дочь певицы Славы согласилась сняться в бразильском сериале

Дочь певицы Славы Александра Морозова согласилась сняться в бразильском сериале. Об этом сообщает mk.ru.

Внимание продюсеров привлекла победа Морозовой на шоу «Выживалити. Наследники» в Таиланде. По сюжету спасшиеся после крушения круизного лайнера герои оказываются на затерянном острове. Им нужно бороться за жизнь, раскрывать тайны прошлого и строить новое общество.

Морозова сыграет находчивую ученую-океанолога Лизу. По словам девушки, она всегда мечтала попробовать себя в международном проекте.

«Выживалити» стал для меня не только испытанием, но и трамплином к такой возможности. Теперь я с нетерпением жду погружения в новую культуру и работу с бразильскими коллегами», — говорит она

Съемки начнутся в 2026 году на натуральных локациях в Бразилии и на островах Тихого океана. В рамках подготовки к роли Александра Морозова изучает португальский язык.

Накануне Александра публично обратилась к своему отцу.

