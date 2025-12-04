В России снимут фильм о первом наставнике Путина

На питчинге в «Фонде кино» представили фильм о первом наставнике президента России Владимира Путина – тренере по дзюдо Анатолии Рахлине. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Картину представил продюсер Ацамаз Байкулов. Проект получил рабочее название «Мастер». Продюсер заверил, что в фильме будут присутствовать все традиционные ценности. За сценарий отвечает Андрей Житков. Режиссером картины стал Вазген Каграманян. В главной роли – Даниил Воробьев. Бюджет производства — 315 миллионов рублей.

По словам Байкулова, администрация президента, в частности Дмитрий Песков, ознакомились со сценарием и дали «самые теплые отзывы». Текст не получил «никаких нареканий».

«Главное, что мы хотим рассказать эту историю со стороны не только байопика, но и со стороны жизни в Ленинграде: блокада, всё, что происходило в дальнейшем, — развал Союза и, учитывая то, что в стране, условно, было очень много беспризорных детей и все они потихоньку могли свалиться либо в криминал, либо просто безобразничать по улице, — а великий тренер собрал их бóльшую часть и сделал из них не только больших спортсменов, но и, как мы знаем, больших людей в нашей современности», — отметил Байкулов.

Продюсер рассказал, что зрители смогут увидеть в проекте сложный пластический грим и неплохие боевые сцены, поставленные мастерами спорта по дзюдо и по самбо.

