На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники использовали ушедшую мать Дмитрия Нагиева для обмана людей

Super: мошенники использовали мать Дмитрия Нагиева для аферы
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мошенники создали новую схему обмана людей и использовали в ней мать Дмитрия Нагиева Людмилу, которой уже не стало. Об этом сообщает Super.

По данным издания, аферисты отправляют людям фишинговую рассылку якобы от имени популярных маркетплейсов. Пользователи получили сообщения о «задержании матери популярного российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, которая заработала деньги на маркетплейсе благодаря специальной акции». Матери звезды не стало в 2015 году.

В сообщения мошенники прикрепляют ссылку на эту «акцию». Отмечается, что переход по ней может привести к потере личных данных и средств.

В ноябре блогерша и визажистка Гоар Аветисян рассказала, что не может вернуть свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По словам знаменитости, злоумышленники продолжают распространять ложь от ее имени. 29 ноября на странице появился слух о кончине бывшего мужа блогерши Сергея. Визажистка назвала информацию «дичью» и «дном». Она понадеялась, что их общий сын не увидит этого.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России рассмотрит спор Лурье с Долиной в рамках правового поля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами