Мошенники использовали ушедшую мать Дмитрия Нагиева для обмана людей

Мошенники создали новую схему обмана людей и использовали в ней мать Дмитрия Нагиева Людмилу, которой уже не стало. Об этом сообщает Super.

По данным издания, аферисты отправляют людям фишинговую рассылку якобы от имени популярных маркетплейсов. Пользователи получили сообщения о «задержании матери популярного российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, которая заработала деньги на маркетплейсе благодаря специальной акции». Матери звезды не стало в 2015 году.

В сообщения мошенники прикрепляют ссылку на эту «акцию». Отмечается, что переход по ней может привести к потере личных данных и средств.

В ноябре блогерша и визажистка Гоар Аветисян рассказала, что не может вернуть свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По словам знаменитости, злоумышленники продолжают распространять ложь от ее имени. 29 ноября на странице появился слух о кончине бывшего мужа блогерши Сергея. Визажистка назвала информацию «дичью» и «дном». Она понадеялась, что их общий сын не увидит этого.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России рассмотрит спор Лурье с Долиной в рамках правового поля.