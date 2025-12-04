В Москве с Киркорова взыскали задолженность

ТАСС: с Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12

Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Взыскать с ООО «Филипп Киркоров Продакшн», — говорится в решении суда.

Задолженность была взыскана в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что артист не оплатил 2 085 рублей за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Кроме того, он должен будет заплатить неустойку в размере 2 085 рублей. Всего с Киркорова взыскали 4 170 рублей. Также певец должен будет оплатить госпошлину в размере восьми тысяч рублей.

До этого Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева. Согласно информации из судебных документов, артист задолжал плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Сумма накопившегося у Нагиева долга не называлась.

Кроме того, стало известно, что рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не вносил взносы за капитальный ремонт. В результате у него накопилась задолженность, которую взыскал один из судов в Москве. Сколько именно был должен артист коммунальщикам, также не сообщалось.

