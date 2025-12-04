На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве с Киркорова взыскали задолженность

ТАСС: с Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Взыскать с ООО «Филипп Киркоров Продакшн», — говорится в решении суда.

Задолженность была взыскана в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что артист не оплатил 2 085 рублей за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Кроме того, он должен будет заплатить неустойку в размере 2 085 рублей. Всего с Киркорова взыскали 4 170 рублей. Также певец должен будет оплатить госпошлину в размере восьми тысяч рублей.

До этого Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева. Согласно информации из судебных документов, артист задолжал плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Сумма накопившегося у Нагиева долга не называлась.

Кроме того, стало известно, что рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не вносил взносы за капитальный ремонт. В результате у него накопилась задолженность, которую взыскал один из судов в Москве. Сколько именно был должен артист коммунальщикам, также не сообщалось.

Ранее на Петросяна и Степаненко подали в суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами