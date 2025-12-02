Самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день

За билеты на «Щелкунчик» в ГАБТ заплатили полмиллиона в первый аукционный день

Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в первый день торгов составила почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Спектакль, на который куплены билеты, состоится 20 декабря в 19.00. Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра и продлились два часа. Л

510 тысяч рублей заплатил неизвестный покупатель за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда «А» при начальной цене в 200 тысяч рублей. Еще один комплект билетов был продан за 470 тысяч рублей — это 6-9 места 12 ряда.

Наибольшая ставка за парные билеты составила 155 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей: его купили на пятый ряд, 16-17 места.

При этом самым дорогим единичным билетом на «Щелкунчика» оказался 70 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей.

20 декабря на Исторической сцене ГАБТ главные роли в «Щелкунчике» сыграют Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.

Всего в Большом театре пройдет 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года.

Приобретение билетов через аукцион предложили зрителям ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» в Большом театре. 2 декабря театр продавал билеты на 17, 18, 19 и 20 декабря.

Ранее сообщалось, что мировые звезды балета выступят на рождественском гала в Кремле.