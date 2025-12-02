Венцеслав и Должанский начали карьеру стримеров

Бывшие участники «Дома-2», блогеры Венцеслав Венгржановский и Николай Должанский заявили о начале карьеры стримеров. Об этом они сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Должанский отметил, что его друг и бывший коллега по шоу будут проводить прямые трансляции на всех ведущих площадках.

«Я в его первом стриме точно буду. Сейчас отдыхаем в ресторане, а когда он будет стримить, заходите на его стримы», — отметил блогер.

Венгржановский пообещал провести стрим на высшем уровне.

«Стримы будут интересными, приходите, смотрите их. Дружба, прошедшая сквозь время», — поделился экс-участник реалити.

Венгржановский и Должанский стали известны благодаря своему скандальному поведению в «Доме-2». Ролики с их взаимодействиями и поведением на проекте стали мемом в сети.

В августе Венцеслав Венгржановский начал музыкальную карьеру. По данным Telegram-канала Shot, блогер планировал организовать тур по России. Первые концерты он дал в Печоре и Коряжме. Артист также начал брать заказы на корпоративы.

