Звезда «Дома-2» потратила более полумиллиона рублей, чтобы узнать об изменах мужа

pinchuk_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница «Дома-2» и блогерша Ирина Пинчук рассказала в интервью Ксении Бородиной, что потратила 700 тысяч рублей на поиск доказательств измен мужа Арая Чобаняна.

Пинчук заплатила хакеру, чтобы тот взломал соцсети ее супруга. Блогерша хотела лично увидеть переписку мужа с любовницей. В аккаунте Чобаняна девушка увидела, что супруг ведет интимные переписки не с одной дамой.

«Это был кошмар. В этот момент я подхожу к маме, меня всю трясет. Я беру ее телефон и начинаю записывать все, что я вижу», — поделилась блогерша.

В феврале Пинчук сообщила, что по ее просьбе хакеры взломали переписку Арая и обнаружили его интимные беседы с другими женщинами. Блогершу потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности. Чобанян утверждал, что переписки фейковые, а его жену обманули мошенники.

Ирина и Арай воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Давида и годовалого Алана.

Ранее певица Слава раскрыла еще одну причину расставания с мужем.

