На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ткачук рассказал о срыве после роли одесского бандита: «Он меня выпотрошил»

Актер Ткачук назвал самыми сложными роли Япончика и Ленина
true
true
true
close
Евгений Ткачук/VK

Евгений Ткачук в программе «Актерская студия Вадима Верника» в VK Видео открыто рассказал о срыве после роли одесского бандита Мишки Япончика. Новый выпуск передачи доступен на видеоплатформе.

После роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», принесшей актеру невероятную популярность, Ткачук перестал отвечать на звонки.

«Ты мне перезвонил с другого номера и сказал, что свой телефон выкинул в реку», — рассказывает Верник.

В беседе с ведущим актер объяснил, что образ налетчика оказался настолько мощным, что поселился в нем.

«Он настолько меня выпотрошил… что я не был готов ни на какие контакты. Понимал, что могу в нем остаться. Застрять», — рассуждает он.

Трудной оказалась и роль Ленина в сериале «Хроники русской революции». Кончину персонажа актер переживал как трагедию.

«Это как взрыв атомной бомбы внутрь. Он — сумасшедший фанатик, которого нельзя не любить», — добавил он.

Накануне Квентин Тарантино назвал самого слабого актера.

Ранее Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами