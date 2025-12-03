Ткачук рассказал о срыве после роли одесского бандита: «Он меня выпотрошил»

Евгений Ткачук в программе «Актерская студия Вадима Верника» в VK Видео открыто рассказал о срыве после роли одесского бандита Мишки Япончика. Новый выпуск передачи доступен на видеоплатформе.

После роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», принесшей актеру невероятную популярность, Ткачук перестал отвечать на звонки.

«Ты мне перезвонил с другого номера и сказал, что свой телефон выкинул в реку», — рассказывает Верник.

В беседе с ведущим актер объяснил, что образ налетчика оказался настолько мощным, что поселился в нем.

«Он настолько меня выпотрошил… что я не был готов ни на какие контакты. Понимал, что могу в нем остаться. Застрять», — рассуждает он.

Трудной оказалась и роль Ленина в сериале «Хроники русской революции». Кончину персонажа актер переживал как трагедию.

«Это как взрыв атомной бомбы внутрь. Он — сумасшедший фанатик, которого нельзя не любить», — добавил он.

Накануне Квентин Тарантино назвал самого слабого актера.

Ранее Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским.