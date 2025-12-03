Тарантино назвал самого слабого актера

Режиссер Квентин Тарантино назвал самого слабого, на его взгляд, актера. Его цитирует Metro.

62-летний режиссер «Криминального чтива» объяснил, почему не может включить картину «Нефть» Пола Томаса Андесрона в топ-5 своих любимых фильмов за последние 25 лет.

«У «Нефти» было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна, и этот изъян — Пол Дано», — заявил он.

По словам Тарантино, 41-летний Дано не может сравниться по игре с Дэниелом Дэй-Льюисом, его коллегой по фильму.

«Очевидно, что это должен был быть дуэт, которого не получилось. Он слабый парень, слабое звено, <...> немощный, неинтересный парень», — уверен Тарантино.

Режиссер уверен, что с этой ролью лучше бы справился Остин Батлер.

Лучшим фильмом 21 века Тарантино назвал «Черный ястреб».

Ранее Тарантино создал цифровую версию удаленной сцены из «Убить Билла» в Fortnite.