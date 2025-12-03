На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тарантино назвал самого слабого актера

Режиссер Тарантино назвал Пола Дано самым слабым актером
true
true
true
close
Miramax Films

Режиссер Квентин Тарантино назвал самого слабого, на его взгляд, актера. Его цитирует Metro.

62-летний режиссер «Криминального чтива» объяснил, почему не может включить картину «Нефть» Пола Томаса Андесрона в топ-5 своих любимых фильмов за последние 25 лет.

«У «Нефти» было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна, и этот изъян — Пол Дано», — заявил он.

По словам Тарантино, 41-летний Дано не может сравниться по игре с Дэниелом Дэй-Льюисом, его коллегой по фильму.

«Очевидно, что это должен был быть дуэт, которого не получилось. Он слабый парень, слабое звено, <...> немощный, неинтересный парень», — уверен Тарантино.

Режиссер уверен, что с этой ролью лучше бы справился Остин Батлер.

Лучшим фильмом 21 века Тарантино назвал «Черный ястреб».

Ранее Тарантино создал цифровую версию удаленной сцены из «Убить Билла» в Fortnite.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами