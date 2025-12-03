На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер самый известный крокодил-альбинос США Клод

В Сан-Франциско умер 30-летний популярный крокодил-альбинос Клод
Jeff Chiu/AP

Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско сообщила о смерти самого известного аллигатора-альбиноса США по кличке Клод. Об этом сообщает New York Post.

30-летний крокодил жил в Музее науки в парке «Золотые ворота». Он стал одним из символов Сан-Франциско — героем детской книги, рекламы, плюшевым маскотом, который увозили из города дети.

В заявлении музея говорится, что аллигатор обладал «тихой харизмой», которая 17 лет покоряла гостей учреждения культуры. Также в музее уточнили, что в мире насчитывается менее 200 аллигаторов-альбиносов.

«Клод продемонстрировал нам силу животных-амбассадоров, которые соединяют людей с природой и разжигают любопытство узнать больше об окружающем нас мире», — отмечается в сообщении.

Клод появился на свет в 1995 году на ферме аллигаторов в Луизиане и переехал жить в Академию в 2008 году. Он родился с альбинизмом — генетической мутацией, из-за которой он выглядел белым. Глаза рептилии казались розовато-красными из-за кровеносных сосудов, которые видны сквозь прозрачную радужную оболочку.

Аллигаторы-альбиносы недолго выживают в дикой природе, однако американские аллигаторы могут жить до 70 лет в неволе. В сентябре музей отпраздновал 30-летие Клода поздравительными мероприятиями и специальным тортом из рыбы и льда в виде аллигатора.

Клод недавно прошел курс лечения после подозрения на инфекцию — у него появились признаки снижения аппетита. Школа ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе проведет обследование тела животного, чтобы выяснить возможную причину смерти.

В музее откроют мемориальную доску в честь Клода.

Накануне галапагосская черепаха и старейший обитатель зоопарка Сан-Диего Бабуля скончалась в возрасте 141 года.

Ранее Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят.

