Умерла 141-летняя черепаха-звезда, видевшая две мировые войны и 20 президентов США

Галапагосская черепаха и старейший обитатель зоопарка Сан-Диего (Калифорния, США), скончалась в возрасте 141 года. Об этом сообщает Independent.

Животное умерло 20 ноября.

Черепаха Бабуля прибыла в зоопарк Сан-Диего из зоопарка Бронкса в 1928 или 1931 году в составе первой в этом учреждении группы галапагосских черепах.

За свою жизнь черепаха-звезда стала свидетельницей двух мировых войн и сроков правления 20 президентов США. Киперы ласково называли ее «королевой зоопарка».

К концу жизни Бабуля страдала от возрастных заболеваний костей, что привело к решению о ее усыплении.

Посетители зоопарка охотно делятся в соцсетях воспоминаниями о встречах с милой и застенчивой черепахой, любившей листья салата и плоды кактуса.

Так, 69-летняя Кристина Парк рассказала, что одним из ее самых ранних воспоминаний из детства было посещение зоопарка Сан-Диего, когда ей было три или четыре года, и катание верхом на спине Бабули. Сейчас в зоопарке такого не разрешают но полученный опыт вдохновил Кристину завести маленькую пустынную черепаху в качестве домашнего питомца и узнать больше о сохранении черепах.

«Просто удивительно, что им удается пережить так много, а они все еще с нами», — говорит Парк.

Галапагосские черепахи могут жить более 100 лет в дикой природе и почти вдвое дольше в неволе. Самую старую известную галапагосскую черепаху звали Харриет, и она прожила в Австралийском зоопарке до 175 лет.

