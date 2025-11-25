На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла 141-летняя черепаха-звезда, видевшая две мировые войны и 20 президентов США

В США скончалась 141-летняя черепаха Бабуля
true
true
true
close
San Diego Zoo Wildlife Alliance

Галапагосская черепаха и старейший обитатель зоопарка Сан-Диего (Калифорния, США), скончалась в возрасте 141 года. Об этом сообщает Independent.

Животное умерло 20 ноября.

Черепаха Бабуля прибыла в зоопарк Сан-Диего из зоопарка Бронкса в 1928 или 1931 году в составе первой в этом учреждении группы галапагосских черепах.

За свою жизнь черепаха-звезда стала свидетельницей двух мировых войн и сроков правления 20 президентов США. Киперы ласково называли ее «королевой зоопарка».

К концу жизни Бабуля страдала от возрастных заболеваний костей, что привело к решению о ее усыплении.

Посетители зоопарка охотно делятся в соцсетях воспоминаниями о встречах с милой и застенчивой черепахой, любившей листья салата и плоды кактуса.

Так, 69-летняя Кристина Парк рассказала, что одним из ее самых ранних воспоминаний из детства было посещение зоопарка Сан-Диего, когда ей было три или четыре года, и катание верхом на спине Бабули. Сейчас в зоопарке такого не разрешают но полученный опыт вдохновил Кристину завести маленькую пустынную черепаху в качестве домашнего питомца и узнать больше о сохранении черепах.

«Просто удивительно, что им удается пережить так много, а они все еще с нами», — говорит Парк.

Галапагосские черепахи могут жить более 100 лет в дикой природе и почти вдвое дольше в неволе. Самую старую известную галапагосскую черепаху звали Харриет, и она прожила в Австралийском зоопарке до 175 лет.

Ранее Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами