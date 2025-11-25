Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят

Актриса Алисия Сильверстоун пообещала вознаграждение в размере до $50 тысяч за информацию, которая поможет найти местонахождение двух жирафят, похищенных из зоопарка Natural Bridge. Об этом сообщается на сайте зоозащитной организации PETA.

Менеджер зоопарка в Виргинии (США) Гретхен Могенсен недавно предпочла отбыть 100 дней тюремного заключения, а не выполнять условия закона — она не выполнила судебный приказ о раскрытии местонахождения животных, о рождении которых власти просили ее уведомить.

«Разлучение младенцев с их обезумевшими от горя матерями разрушительно для обеих сторон, независимо от того, к какому виду они принадлежат. Эти пропавшие младенцы нуждаются в специализированном уходе, и каждый день их поиска важен, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь, у кого есть информация об их местонахождении, сообщит об этом сейчас», — обратилась к американцам Сильверстоун.

В 2023 году представители генеральной прокуратуры выписали ордер на обыск в придорожном зоопарке и изъяли почти 100 животных. Проверка обнаружила, что звери содержались в грязи, больным животным не оказывали ветеринарную помощи. Кроме того, в зоопарке нашли десятки фрагментов жирафов — ног, голов, хвостов. Двое из четырех жирафов, изъятых тогда властями штата, были беременны. Генеральная прокуратура обязала придорожный зоопарк уведомить о рождении малышей, но сотрудники учреждения не сделали этого.

До этого в зоопарке Natural Bridge уже были случаи преждевременного разлучения детенышей жирафов с их матерями: за 10 лет из придорожного зоопарка было вывезено по меньшей мере 14 детенышей жирафов. Детеныши жирафов обычно вынашиваются до года или дольше и остаются тесно связанными с матерями даже после прекращения вскармливания.

