На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят

Актриса Сильверстоун заплатит крупную сумму тому, кто вернет похищенных жирафов в зоопарк
true
true
true
close
WTFilms

Актриса Алисия Сильверстоун пообещала вознаграждение в размере до $50 тысяч за информацию, которая поможет найти местонахождение двух жирафят, похищенных из зоопарка Natural Bridge. Об этом сообщается на сайте зоозащитной организации PETA.

Менеджер зоопарка в Виргинии (США) Гретхен Могенсен недавно предпочла отбыть 100 дней тюремного заключения, а не выполнять условия закона — она не выполнила судебный приказ о раскрытии местонахождения животных, о рождении которых власти просили ее уведомить.

«Разлучение младенцев с их обезумевшими от горя матерями разрушительно для обеих сторон, независимо от того, к какому виду они принадлежат. Эти пропавшие младенцы нуждаются в специализированном уходе, и каждый день их поиска важен, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь, у кого есть информация об их местонахождении, сообщит об этом сейчас», — обратилась к американцам Сильверстоун.

В 2023 году представители генеральной прокуратуры выписали ордер на обыск в придорожном зоопарке и изъяли почти 100 животных. Проверка обнаружила, что звери содержались в грязи, больным животным не оказывали ветеринарную помощи. Кроме того, в зоопарке нашли десятки фрагментов жирафов — ног, голов, хвостов. Двое из четырех жирафов, изъятых тогда властями штата, были беременны. Генеральная прокуратура обязала придорожный зоопарк уведомить о рождении малышей, но сотрудники учреждения не сделали этого.

До этого в зоопарке Natural Bridge уже были случаи преждевременного разлучения детенышей жирафов с их матерями: за 10 лет из придорожного зоопарка было вывезено по меньшей мере 14 детенышей жирафов. Детеныши жирафов обычно вынашиваются до года или дольше и остаются тесно связанными с матерями даже после прекращения вскармливания.

Ранее Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами