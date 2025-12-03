Злоумышленники похитили пряничного человечка и потребовали выкуп

В Польше неизвестные украли новогоднюю скульптуру и оставили в мусорном баке

В Польше неизвестные похитили скульптуру в виде культового персонажа из «Шрека». Об этом сообщает газета Głos Szczeciński.

Пряничного человечка, стоявшего у входа в магазин Balonik на улице Мицкевича в Щецине, украли в середине ноября. Затем похититель связался с владельцами магазина и потребовал 200 злотых (4200 рублей — прим. ред.) за возврат уличного декора.

Владельцы магазина рассказали в соцсетях, что скульптура была сделана их внучками, и попросили связаться с ними тех, кому известно ее местонахождение.

27 ноября выяснилось, что украшение было найдено в мусорном контейнере, однако вор отказался раскрыть местонахождение украденного предмета. Тогда владельцы вновь обратились к горожанам, призвав их к участию в поисках.

«Наше любимое печенье выбросили в мусорный контейнер. Тот, кто это сделал, отказывается сообщить местонахождение... Завтра мы сообщим об этом в полицию, но до тех пор его может забрать кто-то другой. Но Щецин — наша сила! Мы верим, что вместе мы сможем помочь печенью благополучно вернуться домой», — говорилось в посте.

Вскоре пряничного человечка нашли и вернули в магазин. Там пообещали, что вскоре с ним можно будет опять сфотографироваться.

