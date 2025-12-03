Добровинский назвал главную ошибку Долиной

Адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале назвал главную ошибку народной артистки России Ларисы Долиной и ее юристов в скандале с квартирой.

«Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее — она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной», — заявил юрист.

Добровинский предположил, что хейт и насмешки в адрес Долиной продолжатся. Он считает, что именно адвокат артистки должен работать ее «щитом и рупором». Юрист подчеркнул, что всегда так делал со своими клиентами. По словам адвоката, звезды, работавшие с ним, всегда оставались в стороне от скандала.

Добровинский сотрудничал с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Инна Бороденко и Ян Абрамов.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще 28-го их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Ранее Долиной предрекли стать популярнее Кадышевой.