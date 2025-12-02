Долиной предрекли стать популярнее Кадышевой

Продюсер Сергей Дворцов заявил NEWS.ru, что скандал с квартирой Ларисы Долиной пойдет артистке только на пользу.

По словам Дворцова, Долина переживает своеобразный взлет за счет скандала. Историю с квартирой обсуждают, а саму артистку сделали «мемом».

«Даже те, кто не был ее фанатом, и те, кто никогда не интересовался ее творчеством, сейчас покупают билеты на ее концерты, чтобы посмотреть, как она выглядит после всего случившегося. Возможно, сейчас, когда идет разбирательство, у нее отменились госзаказы. Но карьера только набирает обороты», — отметил продюсер.

Дворцов предположил, что Долина станет популярнее Надежды Кадышевой к началу 2026 года.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Ранее в Госдуме предложили провести «амнистию имени Долиной».