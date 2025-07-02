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Суд отказался пересматривать иск Жукова по правам на песни

Верховный суд не стал пересматривать спор Жукова и продюсеров о правах на песни
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Пресс-служба ТНТ

Верховный суд России отказался пересматривать спор певца, бывшего участника группы «Руки вверх» Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки вверх». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе.

Спор начался еще в 2023 году. Жуков и бывший участник «Руки вверх» Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании недействительными сделками договор о передаче исключительных прав на фонограммы и договор о предоставлении лицензии на использование фонограмм.

Ответчиками по делу выступили продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому он передал исключительные права на песни.

Жуков и Потехин утверждали, что, являются авторами и исполнителями песен, среди которых известные «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы», и не передавали на них права продюсеру.

Однако суд решил, что договоры были заключены, исполнялись и их не оспаривали.

Ранее Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца».

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