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Звездный адвокат рассказал о праве Сергея Жукова жаловаться в Верховный суд

Адвокат Жорин: певец Жуков может подать еще одну жалобу в ВС РФ после отказа
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Фото из личного архива Сергея Жукова

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал отказ Верховного суда РФ передавать дело певца Сергея Жукова о признании недействительным договора передачи прав на фонограммы группы «Руки Вверх!» третьим лицам в кассационную инстанцию. Об этом пишет портал «Страсти».

По словам Жорина, у Жукова есть право подать очередную жалобу в ВС РФ.

«Надзорная жалоба подается в течение трех месяцев со дня вступления в силу отказного определения ВС. Приблизительно 1% надзорных жалоб принимаются к рассмотрению, и большинство из них удовлетворяются, — отметил адвокат.

Спор начался еще в 2023 году. Жуков и бывший участник «Руки вверх» Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с иском о признании недействительными сделками договор о передаче исключительных прав на фонограммы и договор о предоставлении лицензии на использование фонограмм.

Ответчиками по делу выступили продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому он передал исключительные права на песни.

Жуков и Потехин утверждали, что являются авторами и исполнителями песен, среди которых известные «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы», и не передавали на них права продюсеру.

Однако суд решил, что договоры были заключены, исполнялись и их не оспаривали. Верховный суд отказался пересматривать иск.

Ранее Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца».

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