Бывший ведущий «Модного приговора» раскрыл подробности задержания на границе США

Историк моды Васильев заявил, что его проверяли полчаса на границе США
Global Look Press

Проверка багажа историка моды Александра Васильева на границе США длилась полчаса. Об этом бывший ведущий «Модного приговора» рассказал в интервью YouTube-каналу «Монреаль LIVE».

По его словам, изначально ему говорили, что процедура займет четыре часа. В это время историку моды запретили пользоваться телефоном. При этом, как отметил экс-ведущий, сотрудница американской пограничной службы предложила ему принести багаж на случай депортации.

«Я, в общем, не предвидел такого случая, не рассчитывал. Потом она пришла с улыбкой, сказала, что бриллиантов из Лувра там не обнаружено, потому что это было как раз в день ограбления», — сказал Васильев.

О задержании на границе США историк моды рассказал в октябре. По словам бывшего ведущего Первого канала, он был временно задержан в одном из аэропортов США. Сотрудники пограничной службы взяли у него отпечатки пальцев и расспросили о целях визита, а также о причине популярности рекламы его выступлений в интернете.

Ранее Васильев назвал преемниц Литвиновой и Пугачевой в России.

