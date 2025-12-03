Бывший ведущий «Модного приговора» раскрыл подробности задержания на границе США

Проверка багажа историка моды Александра Васильева на границе США длилась полчаса. Об этом бывший ведущий «Модного приговора» рассказал в интервью YouTube-каналу «Монреаль LIVE».

По его словам, изначально ему говорили, что процедура займет четыре часа. В это время историку моды запретили пользоваться телефоном. При этом, как отметил экс-ведущий, сотрудница американской пограничной службы предложила ему принести багаж на случай депортации.

«Я, в общем, не предвидел такого случая, не рассчитывал. Потом она пришла с улыбкой, сказала, что бриллиантов из Лувра там не обнаружено, потому что это было как раз в день ограбления», — сказал Васильев.

О задержании на границе США историк моды рассказал в октябре. По словам бывшего ведущего Первого канала, он был временно задержан в одном из аэропортов США. Сотрудники пограничной службы взяли у него отпечатки пальцев и расспросили о целях визита, а также о причине популярности рекламы его выступлений в интернете.

Ранее Васильев назвал преемниц Литвиновой и Пугачевой в России.