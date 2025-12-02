На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Васильев назвал преемниц Литвиновой и Пугачевой в России

Историк моды Васильев назвал Бузову иконой стиля современной России
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в интервью YouTube-каналу «Монреаль LIVE» выделил трех «икон стиля» в современной России.

Васильев отметил, что раньше на отечественной модной сцене доминировали Рената Литвинова и Алла Пугачева, а сейчас певица Ольга Бузова, телеведущая Лиля Рах и народная артистка России Надежда Кадышева.

Бузову историк моды охарактеризовал: «Певица среднего жанра, но стройная женщина, яркая и довольно молодая». А новую ведущую «Модного приговора» Рах, в свою очередь, эксперт назвал феноменальной.

«Она прекрасно одета в люкс‑категорию топовых итальянских и французских дизайнеров, но это никому не претит в России. <...> Она как байер хорошо слажена: талия, бёдра. И за короткое время — она ведет программу полтора года — ее все заметили, потому что она ярко и качественно одевается», — заявил он.

Также Васильев отметил, что Кадышева является представительница альтернативного тренда, требующего национального колорита.

«Это такая раритетная винтажная певица, с которой я лично был знаком. У меня даже одно платье есть в коллекции. Она до СВО ушла в тень, а тут скрепы, кокошник… И наряду с полным благоговением перед западными брендами вносит свою яркую лепту», — заявил он.

Ранее певец Денис Майданов призвал понять раскаявшихся артистов-возвращенцев.

