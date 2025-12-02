На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полина Диброва ответила на слухи о примирении и свадьбе с бывшем мужем

Модель Полина Диброва опровергла слух о свадьбе с бывшем мужем
Telegram-канал «ПОЛИНА ДИБРОВА»

Модель и блогерша Полина Диброва в беседе с изданием «СтарХит» опровергла слухи, что собирается повторно выйти замуж за бывшего супруга – телеведущего Дмитрия Диброва.

«Я вообще не понимаю, что за ситуация разворачивается с нашей парой и нашими фамилиями. Все эти фейки – это желтая пресса. Прошу, не читайте ее. То, что говорим мы – это да», — отметила блогерша.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Адвокат Романа Товстика рассказывал, что старшие дети останутся с отцом, а младшие — с матерью. При этом Товстик продолжит финансово поддерживать всех детей, как делал это и раньше.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

В ноябре Telegram-канал «Свита Короля» утверждал, что Дибров может сделать предложение руки и сердца своей бывшей супруге.

Ранее Товстик сделала пластику у врача, сделавшего дыру в щеке матери Бони.

