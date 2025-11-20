Дибров может сделать предложение бывшей жене: «Старая любовь не ржавеет»

Популярный российский шоумен Дмитрий Дибров может сделать предложение руки и сердца своей бывшей супруге Полине. Об этом заявила близкая подруга расставшейся пары в беседе с Telegram-каналом «Свита Короля».

Предложить Полине снова выйти за него замуж Дибров намерен в новогоднюю ночь, утверждает она.

«Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок», — говорит анонимная женщина.

По мнению подруги семьи, у шоумена есть шансы на воссоединение, поскольку сейчас Полина Диброва якобы не состоит в отношениях, а совместным детям пары нужна семья.

«А старая любовь не ржавеет», — высказалась она.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хочет, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

