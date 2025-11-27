На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Товстик сделала пластику у врача, сделавшего дыру в щеке матери Бони

Бывшая жена Товстика заменила импланты у известного по скандалу с Боней хирурга
dr.ivanchukelenatovstik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена сделала пластику у скандально известного хирурга Максима Иванчука. Об этом рассказал сам специалист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Иванчук рассказал, что заменил Товстик поврежденные импланты. По словам хирурга, реабилитация идет по плану. В ролике Елена улыбалась.

«Новая жизнь, новая грудь. Полное счастье. Все меняется. Начинаешь себя любить. Начинаешь себя ценить. Самооценка повышается, потому что наконец начинаешь уделять время себе. Потому что уделяешь внимание своим детям, мужу, а про себя забываешь. Особенно с таким количеством детей! (Елена воспитывает шестерых детей – «Газета.Ru»)» — поделилась Товстик.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Максим Иванчук стал известен после скандала с Викторией Боней. Телеведущая сделала пластическую операцию матери Галине по бартеру и оказалась крайне недовольна результатом.

В августе мать Виктории Бони подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, однако после вмешательства остались заметные шрамы, начался некроз тканей, женщина потеряла возможность двигать шеей. Мать знаменитости около года ходила с дырой в щеке.

Ранее Виктория Боня призналась, что делает интимное омоложение.

