Эми Шумер заявила, что похудела на 22 кило, чтобы выжить

Актриса Шумер объяснила экстремальное похудение лечением синдрома Кушинга
true
true
true
close
Raymond Hall/GC Images/Getty Images

Американская актриса Эми Шумер заявила, что похудела на 22 килограмма, чтобы выжить. Подробностями о своем здоровье 44-летняя звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она заявила, что никогда не ставила ботокс или филлеры, а также уточнила, что похудела не на 13 килограммов, как писали в прессе, а на все 22.

«И не для того, чтобы выглядеть привлекательно, хотя это и весело, и временно. Я сделала это, чтобы выжить. У меня была болезнь, из-за которой лицо становится очень отечным и может привести к летальному исходу», — написала она, по-видимому, ссылаясь на свой диагноз — синдром Кушинга.

Синдром Кушинга — это состояние, при котором в организме вырабатывается слишком много кортизола (основного гормона стресса) — у Шумер обнаружили после того, как ей написала о нем в комментариях внимательная подписчица. В дополнение к округлению лица из-за увеличения веса, некоторые другие симптомы болезни включают высокое кровяное давление и появление растяжек.

«Извините за те чувства, которые у вас вызывает то, что я похудела. Извините всех, кто вас подводит», — заключила она.

Актриса добавила, что теперь не чувствует боли и может играть в пятнашки со своим сыном.

Ранее Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике.

