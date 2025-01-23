Эми Шумер обратилась к врачу из-за троллей и нашла у себя болезнь

Звезда «Девочек» Эми Шумер рассказала, что из-за оскорблений со стороны интернет-троллей по поводу ее внешности была вынуждена обратиться к врачу и нашла у себя болезнь. Об этом она рассказала в новом подкасте.

43-летняя актриса объяснила, что в сети ее обзывали «луноликой». Эти высказывания Шумер игнорировала, однако позже начала получать сообщения от настоящих врачей.

«В комментарии пришли врачи и сказали: «Нет, нет… что-то действительно не так». Твое лицо выглядит очень странно», — рассказала она.

Шумер обратилась к врачам, и те предположили, что у нее может быть синдром Кушинга — состояние, при котором организм вырабатывает слишком много гормона кортизола или из-за лекарств (глюкокортикоидов), которые влияют на организм так же, как и кортизол.

Актриса вспомнила, что в тот период ей делали инъекции стероидов от шрамов, оставшихся после кесарева сечения и липосакции. Из-за этих инъекций у нее и развился синдром Кушинга.

Звезда Trainwreck родила своего первого ребенка в 2019 году с помощью кесарева сечения, а также сделала липосакцию в 2022 году.

Шумер в то время нужно было сниматься в новой комедии Netflix «Как бы беременна» (выйдет в 2025 году), и она смогла привести здоровье в порядок.

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