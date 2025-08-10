На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике

Комик Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике
true
true
true
close
amyschumer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комикесса и актриса Эми Шумер сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла ламинэктомию.

Ламинэктомия – это операция, направленная на снятие давления в позвоночном канале. Шумер призналась, что в последнее время она испытывала невыносимые боли в спине. Именно поэтому она решилась на хирургическое вмешательство.

«Восстановление пройдет быстро. И когда я буду чувствовать себя лучше, куплю лифчик», — поделилась артистка.

Шумер опубликовала фото на ходунках-роллаторах.

В январе Эми Шумер рассказала, что из-за оскорблений со стороны интернет-троллей по поводу ее внешности была вынуждена обратиться к врачу и нашла у себя болезнь.

43-летняя актриса объяснила, что в сети ее обзывали «луноликой». Эти высказывания Шумер игнорировала, однако позже начала получать сообщения от настоящих врачей.

Шумер обратилась к врачам, и те предположили, что у нее может быть синдром Кушинга — состояние, при котором организм вырабатывает слишком много гормона кортизола или из-за лекарств (глюкокортикоидов), которые влияют на организм так же, как и кортизол.

Ранее звезду «Дюны» разбил паралич лица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами