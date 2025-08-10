Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике

Комикесса и актриса Эми Шумер сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла ламинэктомию.

Ламинэктомия – это операция, направленная на снятие давления в позвоночном канале. Шумер призналась, что в последнее время она испытывала невыносимые боли в спине. Именно поэтому она решилась на хирургическое вмешательство.

«Восстановление пройдет быстро. И когда я буду чувствовать себя лучше, куплю лифчик», — поделилась артистка.

Шумер опубликовала фото на ходунках-роллаторах.

В январе Эми Шумер рассказала, что из-за оскорблений со стороны интернет-троллей по поводу ее внешности была вынуждена обратиться к врачу и нашла у себя болезнь.

43-летняя актриса объяснила, что в сети ее обзывали «луноликой». Эти высказывания Шумер игнорировала, однако позже начала получать сообщения от настоящих врачей.

Шумер обратилась к врачам, и те предположили, что у нее может быть синдром Кушинга — состояние, при котором организм вырабатывает слишком много гормона кортизола или из-за лекарств (глюкокортикоидов), которые влияют на организм так же, как и кортизол.

