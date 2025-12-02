В онлайн-кинотеатрах перед фильмами о Гарри Поттере показывают рекламу рождаемости

В российских онлайн-кинотеатрах перед фильмами по серии книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере стали показывать рекламу рождаемости. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов.
Зрителям вместо просмотра »Гарри Поттера» предлагают заняться «настоящей магией», демонстрируя семью сов, нарисованных в стилистике фильмов, предположительно, с помощью ИИ.
«У Гермионы есть маховик времени, а у тебя?» — спрашивают авторы рекламы.
Накануне певица Виктория Дайнеко в Telegram-канале раскритиковала идею активистов ввести в России налог на презервативы.
Такое предложение высказал президент организации «За жизнь!» и руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Он считает, что таким способом можно повысить рождаемость в стране.
Ранее звезда «Дневников вампира» объявила о беременности.