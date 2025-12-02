На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В онлайн-кинотеатрах перед фильмами о Гарри Поттере показывают рекламу рождаемости

В онлайн-кинотеатрах стали показывать рекламу семьи с совами из «Гарри Поттера»
Онлайн-кинотеатр

В российских онлайн-кинотеатрах перед фильмами по серии книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере стали показывать рекламу рождаемости. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов.

Зрителям вместо просмотра »Гарри Поттера» предлагают заняться «настоящей магией», демонстрируя семью сов, нарисованных в стилистике фильмов, предположительно, с помощью ИИ.

«У Гермионы есть маховик времени, а у тебя?» — спрашивают авторы рекламы.

Накануне певица Виктория Дайнеко в Telegram-канале раскритиковала идею активистов ввести в России налог на презервативы.

Такое предложение высказал президент организации «За жизнь!» и руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Он считает, что таким способом можно повысить рождаемость в стране.

Ранее звезда «Дневников вампира» объявила о беременности.

